Нур-Султан, , 22:15 — REGNUM Строительство АЭС не спасет Казахстан от энергокризиса. Чтобы его избежать, нужны дополнительные мощности. Такое мнение 9 августа высказал казахстанский экономист Петр Своик в интервью порталу Zona. kz.

Казахстан Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Эксперт рассказал, что нагрузка на энергетику Казахстана все эти годы «постепенно росла».

«В 90-е годы страна потеряла почти половину потребителей из-за снижения объемов промышленного производства, сейчас постепенно вышли на уровень потребления 30-летней давности. Этот рост продолжится», — считает Своик.

Аналитик напомнил, что последние несколько лет «Казахстану приходится брать все больше энергии у России».

«Сначала забор нужен был только в пиковое время, сейчас мы рискуем «подсесть» на постоянной основе. Этой зимой, в момент пиковой нагрузки потребуется, по крайней мере, 500 МВт. Где их брать — непонятно. Только у России», — предположил экономист.

Он считает, что в нынешней ситуации АЭС для Казахстана «критически необходима».

«Но даже если ее строить «бегом» — это два блока, каждый мощностью по 1200 МВт, всего мы получаем 2400 МВт. А нам нужно 17 тысяч. Поэтому Казахстану не получится отказаться от использования угля, угольных станций и угольной добычи. Два блока АЭС при таком дефиците Казахстан не спасут. Нужно добавлять третий и четвертый, как минимум», — пояснил Петр Своик.

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