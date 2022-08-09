Манчестер, Великобритания, 9 августа, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Представители 29-летнего центрфорварда мадридского «Атлетико» и сборной Испании по футболу Альваро Мораты предложили «Манчестер Юнайтед» подписать футболиста. Об этом 9 августа сообщает издание ESPN.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

По информации источника, «красные дьяволы» готовы рассмотреть переход Мораты, так как на данный момент в команде на позиции центрального нападающего могут сыграть лишь Криштиану Роналду, Антони Марсьяль и Маркус Рэшфорд. Примечательно, что в матче первого тура АПЛ с «Брайтоном» (1:2) на позиции форварда играл номинальный полузащитник Кристиан Эриксен.

Действующее соглашение Мораты с «Атлетико» рассчитано до 30 июня 2024 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанца в 25 миллионов евро.