Чикаго, США, 9 августа, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Издатель Take-Two Interactive продал более 170 миллионов копий игры Grand Theft Auto 5. Информация об этом появилась 9 августа в финансовом отчете компании.

Игра GTA V

Продажи всей франшизы Grand Theft Auto составляет около 380 миллионов копий, таким образом только на Grand Theft Auto 5 приходится порядка 45% всех продаж. Каждый квартал продается около 5 миллионов копий игры.

Напомним, что Grand Theft Auto 5 — это приключенческая игра с открытым миром от американского разработчика RockStar Games. Средняя оценка проекта на Metacritic составляет 97 баллов из 100.