Вашингтон, 9 августа, 2022, 20:31 — ИА Регнум. В игре Multiversus от американского издателя Warner Bros. Interactive Entertainment за три недели после релиза было зарегистрировано более 10 миллионов пользователей. Статистика появилась 9 августа на сайте tracker.

Скриншот из трейлера Видеоигра MultiVersus

Закрытое бета-тестирование Multiversus началось 19 июля 2022 года, а через неделю вышла открытая бета-версия для всех пользователей. С момента релиза, проект еженедельно набирает от трех до четырех миллионов активных пользователей.

Напомним, что Multiversus — это условно-бесплатная игра в жанре файтинг. Проект доступен на таких платформах, как PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S/X и PC.