Нижний Новгород, 9 августа, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Канавинский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрел уголовное дело, возбужденное против бывшего начальника Нижегородского линейного управления МВД на транспорте Алексея Епишина, обвинявшегося в поборах с подчинённых. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

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Гособвинению удалось доказать, что в декабре 2020 года глава управления, его заместитель, начальник отдела кадров и командир батальона ППС незаконно собрали с подчиненных свыше 1 млн рублей «дани» с выплаченных им премий — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей с человека.

В итоге суд признал экс-начальника полицейского управления и четверых его сотрудников виновными в превышении служебных полномочий, и приговорил их к выплате штрафов в размере от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.