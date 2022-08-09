Пекин, 9 августа, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Ежегодные траты на развитие игры Genshin Impact от китайского разработчика miHoYo могут сделать ее самой дорогой игрой в истории. Заявление об этом 9 августа сделал пользователь Reddit под ником KeiraFaith.

Скриншот с YouTube Genshin Impact

«Первоначальный бюджет Genshin Impact в $100 млн официально сделал ее 12-й в списке игр с большим бюджетом. Через год разработчик сделал заявление, в котором упоминалось, что производство нового контента и соблюдение графика обходится в $200 млн в год», — пишет KeiraFaith. По его словам, если динамика останется такой же, то в сентябре 2022 года бюджет игры превысит $500 млн и проект выйдет на первое место списка, обогнав Star Citizen.

Напомним, что Genshin Impact — это условно-бесплатная ролевая игра с открытым миром, вышедшая на PlayStation 4, Android, PlayStation 5, iOS и PC. Оценка проекта на Metacritic составляет 84 балла из 100.