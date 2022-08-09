Лондон, 9 августа, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич, выступающий на данный момент за «Вест Хэм Юнайтед», может продолжить карьеру в Италии. Об этом 9 августа сообщает издание Sky Sports.

Www.evertonfc.com Никола Влашич

По информации источника, «Торино» договорился с «Вест Хэмом» о годичной аренде футболиста с опцией выкупа за 15 миллионов евро.

Никола Влашич выступает за «Вест Хэм Юнайтед» с 31 августа 2021 года после перехода из ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.

В прошлом сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Влашич сыграл в 19 турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда».