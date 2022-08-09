Токио, 9 августа, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Японский издатель Square Enix раскрыл подробности боевой системы игры The DioField Chronicle. Информация об этом появилась 9 августа на сайте 3Dnews.

Геймпад

В новом трейлере игры разработчик уделил большое внимание элементам планирования боя, отталкиваясь от уникальных способностей персонажей. Отмечается, что игроку предстоит составлять отряды бойцов и отправлять их на поле сражения.

Напомним, что The DioField Chronicle — это стратегическая ролевая игра, которая анонсирована на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Проект расскажет о мире, погрязшем в войне, где игрок сможет поучаствовать в военных событиях, планировать стратегию, выбирать миссии и обучать свои подразделения.