Вашингтон, 9 августа, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден продолжает получать отрицательные результаты тестов на COVID-19, хотя у него и наблюдается небольшой кашель, сообщает 9 августа Reuters со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден выступил 9 августа перед членами Конгресса, а также руководителями предприятий и членами своего кабинета в преддверии принятия законопроекта на $53 миллиарда долларов, посвященного стимулированию американской полупроводниковой промышленности.

В ходе выступления кашель вынудил Байдена несколько раз прервать речь, что привлекло внимание как его сторонников, так и недоброжелателей. Некоторые выразили мнение, что 79-летний президент, недавно второй раз переболевший COVID-19, до сих пор болен.

Пресс-служба Белого дома вскоре после окончания мероприятия поспешила развеять сомнения и сообщила, что президент сегодня утром получил отрицательный результат анализа на COVID-19.