Киргизии и Узбекистану осталось разграничить 208 км границы
Чолпон-Ата, Киргизия, 9 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В городе Чолпон-Ате на побережье озера Иссык-Куль 9 августа, начались переговоры правительственных делегаций Киргизии и Узбекистана по вопросам демаркации границы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя киргизского правительства Назирбека Борубаева.
По его словам, участники встречи намерены уточнить позиции властей обеих республик по поводу 208 километров пока ещё не согласованных участков общих рубежей.
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Чиновник отметил, что киргизские и узбекские власти уже определили и согласовали 1170 километров киргизско-узбекской границы.
«Мы планируем в этом году полностью разрешить вопросы по границе с Узбекистаном», — подчеркнул спецпредставитель правительства Киргизии.
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