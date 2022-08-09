Чолпон-Ата, Киргизия, 9 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В городе Чолпон-Ате на побережье озера Иссык-Куль 9 августа, начались переговоры правительственных делегаций Киргизии и Узбекистана по вопросам демаркации границы. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя киргизского правительства Назирбека Борубаева.

President.kg Флаги Киргизии и Узбекистана

По его словам, участники встречи намерены уточнить позиции властей обеих республик по поводу 208 километров пока ещё не согласованных участков общих рубежей.

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Чиновник отметил, что киргизские и узбекские власти уже определили и согласовали 1170 километров киргизско-узбекской границы.

«Мы планируем в этом году полностью разрешить вопросы по границе с Узбекистаном», — подчеркнул спецпредставитель правительства Киргизии.

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