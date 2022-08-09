Лос-Анджелес, США, 9 августа, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Актёр Роберт Дауни-младший выступит в роли исполнительного продюсера серии подкастов под названием «Солнечное место». Об этом 9 августа сообщает Variety.

Gage Skidmore Роберт Дауни-младший

Производством подкаста займётся компания Team Downey, созданная актёром и его женой Сьюзен Дауни. Шоу будет состоять из восьми выпусков и расскажет о Синаноне, калифорнийском экспериментальном реабилитационном центре для наркоманов, которое позже превратилось в опасный и жестокий культ.

ИА REGNUM напоминает, что Роберт Дауни-младший также работает над съёмками фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Актёр исполнит одну из ключевых ролей вместе с Эмили Блант, Мэттом Дэймоном, Флоренс Пью, Рами Малеком и другими артистами.