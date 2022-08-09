Токио, 9 августа, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Японская компания FromSoftware внесла изменения в баланс игры Elden Ring. Полный список изменений появился 9 августа на сайте издателя Bandai Namco Games.

Скриншот из игры Elden Ring Elden Ring

Теперь в игре увеличена дальность кувырка, когда игрок одет в легкую броню. Также увеличена скорость движения при сильной атаке и заряженной атаке. Помимо этого, уменьшено время, необходимое для того, чтобы сделать кувырок сразу после удара.

Напомним, что Elden Ring — это ролевая игра с открытым миром, релиз который состоялся на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Оценка проекта на Metacritic составляет 96 баллов из 100.