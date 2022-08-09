Лейпциг, Германия, , 20:23 — REGNUM 26-летний форвард сборной Германии Тимо Вернер перешел из лондонского «Челси» в «Ред Булл Лейпциг». Об этом 9 августа сообщается на официальном сайте «быков».

Тимо Вернер Granada

По информации источника, «быки» заплатили за Вернера 20 миллионов евро. Еще 10 миллионов евро предусмотрена в качестве бонусов. Соглашение подписано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Тимо Вернер, выступая за «Челси», сыграл в 21 туре регулярного чемпионата, в котором отметился четырьмя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.