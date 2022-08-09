Луганск, , 20:19 — REGNUM Те угольные шахты, которые находились на оккупированной Киевом части Луганской Народной Республики, безвозвратно утеряны из-за действий украинского режима. Об этом сегодня, 9 августа, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Леонид Пасечник Цитата скриншот с сайта youtube, su1945

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По словам Пасечника, основная часть угольных шахт ЛНР находится на территории, которые контролируются республикой с 2014 года. Однако часть шахт находилась на территории, оккупированной украинским режимом.

«На освобожденных территориях, те шахты, которые действовали — это объединения «Золотое», «Горское» в которые входили эти шахты — они практически все затоплены. При этом затоплены они выше «точки невозврата» — даже если мы сейчас начнем откачивать воду, запустить эти шахты у нас возможности практически нет», — сказал Пасечник.

Те шахты, которые находятся на территории ЛНР, контролируемой республикой с 2014 года, в основном работают — закрыты только нерентабельные шахты, рабочие с которых переведены на другие объекты.

Что касается объемов, то в 2021 году на территории ЛНР добыто 7 млн тонн угля. Средняя заработная плата шахтера — порядка 30 тысяч рублей. У тех, кто работает непосредственно в забое — зарплата намного выше.

Добываемый в ЛНР уголь используется в основном для внутренних потребностей республики, в частности на Алчевском металлургическом комбинате. Также луганский уголь поставляется в ДНР — для работы Енакиевского, Макеевского, Донецкого металлургических комбинатов. Часть угля экспортируется в Россию. Кроме того луганский уголь идет на ТЭС, расположенные в ДНР, а вырабатываемая на этих ТЭС электроэнергия поставляется в ЛНР.