Вашингтон, 9 августа, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Издательский дом IDW Entertainment организует производство сразу ряда сериалов, в основу которых лягут комиксы. Об этом 9 августа сообщило издание Deadline.

Комикс. 1940

Так, в ближайшее время компания планирует экранизировать такие комиксы, как Dark Spaces: Wildfire, The Delicacy, Rivers, Ballad For Sophie и Brutal Nature. Помимо этого, IDW Entertainment объединилась с Cartoon Network Studios для создания ещё одного сериала, название которого пока что держится в секрете.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Warner Bros. планирует продлить мультсериал «Харли Квинн». Согласно информации, размещённой на сайте Реестра идентификаторов развлечений (EIDR), в 2023 году состоится премьера четвёртого сезона анимационного шоу.