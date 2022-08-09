Бишкек, , 20:17 — REGNUM Киргизский певец — рэпер Медер Кадыров, выступающий под псевдонимом L’Zeep, выступил с инициативой по сбору помощи для детей Донбасса.

Рука помощи

Вместе со своим коллегой Павлом Романюком («Паром») киргизский рэпер объявил о сборе помощи «для детей региона, терпящих бедствия в течение 8 лет».

«Все больше свидетельств страданий местных жителей приходит с Донбасса. Мы анонсируем поездку в Донецк, где планируем посетить Аллею ангелов, места наиболее ожесточенных сражений, и снять клип для трэка «Я помню» с героями современного антифашистского сопротивления, — ополченцами армии ЛДНР», — заявил музыкант.

В интервью СМИ Мелер Кадыров сообщил, что хочет посетить Донецк, — «это передовая, хотелось бы взглянуть своими глазами на все, посетить Аллею ангелов, возложить цветы».

Реакция на призыв музыкантов в самой Киргизии разная. Часть пользователей соцсетей поддержали инициативу, местный коммунист Амантур Манапбаев призвал «народ Кыргызстана поддержать эту благородную инициативу наших ребят». Негативно на предложение музыкантов отреагировали представители некоторых финансируемых Западом организаций. Сбор средств в поддержку детей они оценили как поддержку сепаратизма.

Ранее певцы L’Zeep и Паром уже выступали в поддержку проводимой на Украине военной спецоперации. Музыканты выпустили трек «Я помню», посвященный Великой отечественной войне и борьбе с неонацизмом.

Медер Кадыров выступал с критикой нацизма на Украине, в частности рэпер заявил о неприемлемости службы в составе ВСУ националистических батальонов, бойцы которых «носят свастики и гордятся дедами, которые убивали моих дедов».