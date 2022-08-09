Вашингтон, , 22:10 — REGNUM Американская теннисистка Серена Уильямс по завершении спортивной карьеры после Открытого чемпионата США планирует посвятить больше времени другому своему увлечению — инвестированию в стартапы, сообщает 9 августа Reuters.

Серена Уильямс Yann Caradec

40-летняя обладательница 23 титулов Большого шлема на протяжении последних десяти лет вкладывает средства в компании на ранней стадии их развития. Так, Уильямс была одним из первых инвесторов MasterClass, чья рыночная стоимость сегодня превышает $1 миллиард. Всего на сегодняшний день порядка 15 компаний, получивших в свое время финансирование от фирмы спортсменки Serena Ventures, оцениваются на рынке в подобную сумму.

Напомним, что помимо инвестиций Серена Уильямс также разработала линию одежды, заключила сделку с Amazon Studios и вошла в совет директоров электронной торговой площадки Poshmark.