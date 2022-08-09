Вильнюс, , 20:15 — REGNUM Участников проходящей в Вильнюсе конференции белорусской оппозиции «Новая Беларусь» эвакуировали из здания, в котором она проходила, в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает издание «Дельфи».

Как сообщила пресс-секретарь вильнюсской полиции, 9 августа в 10.30 в полицию по почте поступило письмо, в котором сообщалось о запланированных взрывах. В числе шестнадцати адресов, которые были перечислены в письме, был и тот, где на 12.00 было назначено проведение конференции белорусских политэмигрантов.

Полицией был введён в действие утверждённый для подобных случаев план «Щит». Все участники конференции были эвакуированы из здания, и переведены на противоположную сторону улицы. Полиция проводит необходимые действия. Участники конференции заявили о политической провокации.

Конференция «Новая Беларусь» посвящена двухлетней годовщине беспорядков в Белоруссии, организованных националистической оппозицией после президентских выборов. Организатором конференции выступает бывший кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 года Светлана Тихановская, постоянно проживающая в Литве.