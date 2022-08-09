Саки, Крым, , 20:18 — REGNUM Число пострадавших в результате взрывов в Крыму возросло до семи, сообщили 9 августа в пресс-службе минздрава региона.

Фридрих Райман. Три хирурга. 1937

Пострадавшие получили осколочные ранения. По данным регионального ведомства, среди пострадавших — двое детей. Также известно об одном погибшем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Крыма заявило, что пожар, вспыхнувший из-за взрывов на военном аэродроме «Саки», удалось локализовать.

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