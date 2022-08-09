София, 9 августа, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Болгария располагает запасами природного газа и некоторых других видов топлива до конца октября текущего года. Об этом 9 августа сообщает софийская газета «Факты».

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По сообщениям главного распределителя газа страны — компании «Булгаргаз», сегодня Болгария использует голубое топливо их специальных резервов. «Мы не знаем, что будет дальше, необходима новая государственная программа в энергетической сфере», — говорится в заявлении представителей структуры.

Напомним, ранее власти Болгарии признали, что патовая ситуация в отрасли газоснабжения сложилась из-за введения Евросоюзом и США экономических санкций против России.