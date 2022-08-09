Глава Крыма заявил о локализации пожара на аэродроме «Саки»
Саки, Крым, 9 августа, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Пожар, который вспыхнул 9 августа на аэродроме «Саки» в Крыму, к настоящему моменту локализовали, заявил глава региона Сергей Аксёнов в эфире «Соловьев Live».
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Сергей Аксёнов
«Пожар локализован совместными усилиями Минобороны и МЧС Республики Крым и федерального МЧС».
Ранее глава Крыма сообщил об одном погибшем в результате ЧП на аэродроме. По словам Аксёнова, в качестве мер безопасности отселят только тех людей, чьи дома находятся в непосредственной близости от аэродрома.