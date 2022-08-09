Вашингтон, 9 августа, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Комитет палаты представителей США получил право ознакомиться с налоговыми декларациями экс-президента США Дональда Трампа, сообщает 9 августа Reuters со ссылкой на федеральный апелляционный суд.

Трамп

Комитет подал иск еще в 2019 году, требуя от Трампа раскрыть налоговые декларации, однако спор затянулся на 19 месяцев после его ухода с поста президента в 2021 году.

Апелляционный суд США постановил, что запрос комитета был обоснован и не является неконституционным.

«Мы ожидаем немедленного получения запрошенных налоговых деклараций и файлов аудита», — написали представители комитета в Twitter.

Напомним, в декабре 2021 года окружной суд в США отклонил ходатайство Трампа о сокрытии его налоговых деклараций от комиссии, постановив, что законодательный интерес Конгресса стоит выше тех преференций, которые Трамп должен получить в качестве бывшего президента.

Дональд Трамп является первым президентом за последние 40 лет истории США, отказавшимся обнародовать свои налоговые декларации. Это связано с его желанием сохранить в тайне подробности деятельности семейной компании Trump Organization.