Москва, 9 августа, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Киеву грозят серьёзные последствия со стороны Европейского союза за остановку транзита нефти по южной ветке «Дружбы». На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 9 августа обратил внимание научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Еврочиновники будут руководствоваться принципами евросолидарности, чтобы давить на Киев. Украина должна понимать, что последствия для неё будут не только со стороны стран, в которые ограничена подача нефти, но и со стороны всего Европейского союза. Киев и так торгуется за свои территории (соответственно, газ и нефть — одни из самых первоочередных вопросов), поэтому будет отдавать Евросоюзу те или иные и преференции, и ресурсы. Безусловно, газовый и нефтяной вопросы для Украины максимально болезненные. Пути выхода Киева из этой ситуации будут феноменом мировой социализации и мировой экономики», — высказал мнение собеседникИА REGNUM.

Напомним, что оператор «Укртранснафта» не прокачивает российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.

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