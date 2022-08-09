«Киеву грозят последствия со стороны ЕС» — Украина остановила транзит нефти
Москва, 9 августа, 2022, 20:43 — ИА Регнум. Киеву грозят серьёзные последствия со стороны Европейского союза за остановку транзита нефти по южной ветке «Дружбы». На это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 9 августа обратил внимание научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.
«Еврочиновники будут руководствоваться принципами евросолидарности, чтобы давить на Киев. Украина должна понимать, что последствия для неё будут не только со стороны стран, в которые ограничена подача нефти, но и со стороны всего Европейского союза. Киев и так торгуется за свои территории (соответственно, газ и нефть — одни из самых первоочередных вопросов), поэтому будет отдавать Евросоюзу те или иные и преференции, и ресурсы. Безусловно, газовый и нефтяной вопросы для Украины максимально болезненные. Пути выхода Киева из этой ситуации будут феноменом мировой социализации и мировой экономики», — высказал мнение собеседникИА REGNUM.
Напомним, что оператор «Укртранснафта» не прокачивает российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается.
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