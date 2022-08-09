Пасечник: ПВО ЛНР успешно отражает атаки американских HIMARS
Луганск, 9 августа, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что противовоздушная обороны войск ЛНР успешно справляется с атаками на военные объекты республики, которые производят украинские силы с помощью американских РСЗО HIMARS. Об этом Пасечник заявил в интервью журналистам сегодня, 9 августа.
По словам Пасечника, с помощью американских систем HIMARS, которые управляются через натовские спутники, украинские войска получили возможность точечно поражать военные объекты Донбасса.
Однако на сегодняшний день на территории ЛНР подрывов военных объектов с помощью атак системами HIMARS нет. И это не потому, что такие атаки прекратились, напротив, они постоянно продолжаются, а благодаря мастерству войск ПВО республики.