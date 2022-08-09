Вашингтон, , 20:03 — REGNUM В Сети раскрыли дальнейшую судьбу мультсериала «Харли Квинн». Об этом 9 августа сообщил портал Collider.

Мультсериал «Харли Квинн» Кадр из тизера

Так, на сайте Реестра идентификаторов развлечений (EIDR) разместили информацию, согласно которой в 2023 году состоится премьера четвёртого сезона анимационного шоу. Стоит отметить, что представили Warner Bros. пока что никак не комментировали новость о продлении проекта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Warner Bros. отказалась от релизов кинокомикса «Бэтгерл» и мультфильма «Скуби-Ду! 2». Подобное решение спровоцировало массу слухов о закрытии ряда других проектов компании.

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