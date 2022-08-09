Вашингтон, 9 августа, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В Сети раскрыли дальнейшую судьбу мультсериала «Харли Квинн». Об этом 9 августа сообщил портал Collider.

Кадр из тизера Мультсериал «Харли Квинн»

Так, на сайте Реестра идентификаторов развлечений (EIDR) разместили информацию, согласно которой в 2023 году состоится премьера четвёртого сезона анимационного шоу. Стоит отметить, что представили Warner Bros. пока что никак не комментировали новость о продлении проекта.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Warner Bros. отказалась от релизов кинокомикса «Бэтгерл» и мультфильма «Скуби-Ду! 2». Подобное решение спровоцировало массу слухов о закрытии ряда других проектов компании.