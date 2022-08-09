Москва, , 19:49 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на торгах во вторник, 9 августа, после снижения накануне. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,15 рубля, что на 61 копейку ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на 56 копеек и к закрытию составил 61,64 рубля.

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