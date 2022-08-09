Нур-Султан, , 22:09 — REGNUM Эпоха угольных станций в Казахстане закончилась. Настало время АЭС. Такое мнение 9 августа высказал генеральный директор Союза инженеров-энергетиков Казахстана, заслуженный энергетик Казахстана и СНГ Марат Дулкаиров в интервью порталу Zona. kz.

АЭС

По мнению эксперта, за последние 30 лет в Казахстане «не было введено практически ни одного серьезного проекта по электрогенерации».

«Мы работаем на оборудовании наших отцов и дедов. Оно изношено на 75%, просуществовать долго оно уже не сможет. Начинать реализацию проектов по энергогенерации нужно было еще вчера», — отметил он.

Эксперт назвал ситуацию с энергоснабжением в некоторых регионах страны «безысходной».

»Последние несколько месяцев в СМИ звучит критика проекта АЭС. По аргументации этих людей можно сделать вывод, что они либо они не понимают катастрофическую ситуацию в отрасли, либо занимаются откровенными диверсиями против Казахстана. На сегодняшний день альтернативы АЭС нет», — высказался Дулкаиров.

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