Ханты-Мансийск, 9 августа, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Челябинской области Алексей Текслер подписали 9 августа в Ханты-Мансийске договор о сотрудничестве между регионами на 2022–2024 годы. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО Новый герб Югры

«На сегодняшний рабочий день продемонстрирована готовность обоих регионов к сотрудничеству. По сути своей мы уже обозначились в нескольких направлениях. Стараемся ввести многообразие в состав экономических видов деятельности для людей. Нам крайне важен опыт и возможности по большому спектру областей экономической деятельности в Челябинской области», — отметила важность документа Наталья Комарова.

В свою очередь Алексей Текслер добавил, что регионы усиливают взаимодействие в сфере малого и среднего бизнеса, особенно в высокотехнологичных секторах промышленного производства.

«Нашим регионам нужно знать друг о друге больше, чтобы не искать за границей то, что уже есть у соседей», — подчеркнул в итоге деловой встречи губернатор Челябинской области.