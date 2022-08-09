Херсон, Украина, , 19:44 — REGNUM Освобождённые территории и населённые пункты Николаевской области планируется присоединить к Херсонской области. Об этом сегодня, 9 августа, заявила заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева.

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По словам Губаревой, для того, чтобы платить на освобожденных территориях Николаевской области пенсии и пособия, а также организовать вещание российских телеканалов, предлагается присоединить их к Херсонской области, которая практически полностью освобождена от украинского режима.

«Поэтому принято (решение — ИА REGNUM) такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», — сказала Губарева.

Напомним, что в начальный этап российской спецоперации на Украине, российские передовые ударные отряды довольно глубоко продвинулись по территории Николаевской области, однако затем им пришлось отступить, закрепившись на границе Херсонской области с Николаевской.