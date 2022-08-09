Казань, , 19:39 — REGNUM В Татарии 10 августа ожидается гроза с усилением ветра. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Гроза Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия

По прогнозам синоптиков, днём и вечером 10 августа на территории Татарии местами ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозе сильный порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20 ˚С, днем ожидается +27…+32 ˚С.

ИА REGNUM ранее сообщало, с 9 августа ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта действует на территории 31 лесничества в Татарии.

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