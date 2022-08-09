Вашингтон, 9 августа, 2022, 20:25 — ИА Регнум. У современных американских властей есть большая проблема — у них нет стратегического видения, пишет 9 августа National Interest. Власти США не могут обращаться к разным регионам мира с непоследовательными требованиями, не предъявляя стратегии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Сотрудничество Штатов с антидемократическими лидерами в конечном итоге может подорвать доверие к альянсам, возглавляемым страной. Она вышла победителем в Холодной войне, потому что ряд администраций адаптировал свои стратегии «к возрастающей советской угрозе».

Такие термины, как «откат», «сдерживание», «разрядка и сдерживание», определяли методы, изложенные за закрытыми дверями. Хотя ни один президент не реализовал свою стратегию безупречно, все их дипломатические, военные и экономические устремления можно было проследить до последовательной, чётко сформулированной структуры.

Сегодня не видно такой цельности: Вашингтону попросту не хватает последовательной большой стратегии. Почувствовав усталость американского народа после Холодной войны и войны в Персидском заливе, 42-й президент США Билл Клинтон сделал приоритетом здоровье экономики. Но ему повезло: он не столкнулся с серьёзными угрозами на горизонте.

Автор статьи отмечает, что сегодня США живут в эпоху соперничества великих держав, причём Вашингтон соперничает с двумя главными противниками, стремящимися ослабить его роль в мире. При этом у Штатов до сих пор нет серьёзной стратегии.

Вашингтон не может оставаться в этом состоянии. Особенно в ситуации, когда многое в мире определяется фактором Китая. США и Африка по-прежнему зависят от китайской электроники и бытовой техники и снижают тарифы, призванные защитить американские товары.

Ни одна страна не может предсказать, какие кризисы ее ждут, но она должна быть готова предъявить настоящую стратегию. Соединенные Штаты нуждаются в этом сейчас больше, чем когда-либо прежде.