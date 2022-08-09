Москва, 9 августа, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса России за январь–июль 2022 года составил $166,6 млрд. Такую предварительную оценку приводит 9 августа пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

За аналогичный период прошлого года профицит текущего счёта платежного баланса России составил $50,2 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился в 3,3 раза.

В комментарии регулятора отмечается, что «динамика текущего счёта платежного баланса определялась расширением положительного сальдо совокупного баланса товаров и услуг в результате значительного роста стоимостного объёма экспорта товаров и снижения стоимости товарного импорта».