Челябинск, , 19:33 — REGNUM Шестеро участников молодёжного форума «Утро» из Донецкой Народной Республики посетят Челябинск. Об этом объявил губернатор Южного Урала Алексей Текслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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В 2022 году этот форум проводится в Ханты-Мансийске. Молодёжь из ДНР и ЛНР участвует в нём впервые. Среди них и шесть человек из Волновахи и Ясиноватой. В Челябинске они познакомятся с инфраструктурой молодёжной политики города, также посетят места культуры и отдыха Челябинской области.

Добавим, форум «Утро» проводится в 2022 году с 1 по 10 августа. Проходит он с 2013 года под эгидой полпреда президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и объединяет граждан возрастом от 18 до 35 лет. Участвовать в нём могут жители всех регионов России, а также соотечественники, проживающие за рубежом.