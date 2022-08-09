Москва, , 19:30 — REGNUM В Донецке прошла первая торжественная церемония вручения премии PUTIN TEAM. Премия инициирована Народным фронтом, чтобы отметить труд тех, кто, невзирая на опасность и риск, работает во имя родины и использует свой профессионализм во благо людей.

Провели первую церемонию награждения руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и военкор Первого канала, постоянный участник проекта Народного фронта «Всё для победы!» Ирина Куксенкова. А памятные знаки и грамоты за помощь в восстановлении Донецкой народной республики получили 12 человек, среди которых — волонтеры, занимающиеся помощью инсулинозависимым детям, доставкой и выдачей гуманитарной помощи, воды и продуктов на освобожденных территориях, добровольцы, достающие людей из-под завалов, фельдшеры и медсестры, оказывающие помощь раненым в пострадавших районах, и единственный электромонтер Куйбышевской РЭС.

«Мы в президентском движении — в Народном фронте — давно думали о том, что должна появиться такая премия, — рассказал, выступая перед участниками церемонии Михаил Кузнецов, — Когда началась специальная военная операция, мы начали знакомиться с вами, с людьми, которые рискуют жизнью, совершают невероятные поступки. Волонтеры, которые везут гуманитарную помощь и работают там, где другие боятся, те, кто делает это, — настоящие герои! Мы приняли решение, что премия PUTIN TEAM, премия нашего Президента, общественная премия, должна стартовать именно на Донбассе. Потому что здесь сегодня такие обстоятельства, которые собирают вокруг нашей России всех, кто всей своей ежедневной деятельностью показывает, что за нами правда».

«Это большая честь – находиться здесь сегодня. Мы, журналисты, еще с 2014 года видели своими глазами, как работают люди на Донбассе. Нужны невероятная отвага, великое мужество, ведь вы, в отличие от военных, вооружены только добрыми сердцами, а не оружием. А выезжаете вы в те же места, что и они. Надо иметь огромное внутреннее мужество, чтобы во время и после обстрелов восстанавливать электроснабжение, лечить людей, доставлять продукты, разбирать завалы. Я очень горда, что вы являетесь частью PUTIN TEAM, команды такого лидера, как президент России, и вы, безусловно, достойны этого», — подчеркнула Ирина Куксенкова.

Первыми награжденными премией PUTIN TEAM стали жители Донецкой народной республики Наталья Кузнецова, Евгений Мельников, Маргарита Лунёва, Василий Вербинский, Евгений Пушкарь, Михаил Кухтин, Елена Скрыпник, Александр Щербак, Валентина Вишнякова, Наталья Фоменко, Дмитрий Патрин и Евгений Матрос.