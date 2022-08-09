Ростов-на-Дону, 9 августа, 2022, 19:30 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 195 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 203 пациента. Об этом сообщается на портале «Стопкоронавирус. рф».

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В ковидные стационары за сутки попали 29 человек с положительным результатом теста на коронавирус. Всего в стационарах от COVID-19 лечатся около 318 человек.

Всего в Ростовской области подтверждён 371 791 случай заражения коронавирусом, выздоровели 385 208 пациентов. С COVID-19 не смогли справиться 10 970 человек.