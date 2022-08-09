Нур-Султан, , 22:02 — REGNUM В 2023 году в столице Казахстане откроется филиал ещё одного американского вуза — Мичиганского государственного университета (Michigan State University). Об этом 9 августа на заседании казахского правительства заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт «Nur. kz».

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Высокопоставленный чиновник отметил, что в 2021 году в республике появился филиал американского Университета Де Монфорта (De Montfort Leicester), а в скором времени в Петропавловске откроется филиал Университета Аризона (The University of Arizona).

По словам главы образовательного ведомства, казахские власти уже выделили государственный заказ для работы филиалов этих высших учебных заведений.

Также министр сообщил, что в рамках сотрудничества с вузами из США будут запущены образовательные программы, предусматривающие получение студентами сразу и американского, и казахстанского дипломов.

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