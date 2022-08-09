9 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Галина Смирнова, , 23:09 — REGNUM Льготная ипотека под 7% подстегнула спрос на новостройки. Разительно на фоне ряда других регионов выглядит спрос в Ростовской области и Омске, где показатель увеличился на 28% и 25% соответственно. Такие данные публикует издание «Известия» со ссылкой на мониторинг аналитиков «Авито Недвижимости», изучивших потребительскую реакцию в 15 городах страны за 6 недель до и после 17 июня — когда глава государства Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке для новостроек с 9% до 7% и спустя 3 дня, то есть 20 июня, она начала действовать на рынке. Согласно мониторингу компании, спрос подскочил в 11 субъектах Российской Федерации. «В спину» Ростову и Омску в рейтинге «дышат» Волгоград и Красноярск, где спрос вырос на 19% и 8% соответственно. Затем расположились: Уфа, Нижний Новгород и Новосибирск, в которых спрос развивался одноправленно: во всех трех регионах показатель вырос на 6%.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на тот факт, что уже заметны признаки реакции на понижение льготной ипотечной ставки более чем в 2/3 регионов, по словам представителя компании Дмитрия Алексеева, комплексные выводы делать пока рано, потому как требуется время на оценку и других факторов, действующих на этом рынке. Во-первых, оформление ипотеки занимает какое-то время, во-вторых, повлиять на спрос в этот период могло появление новых объектов, и, наконец, в июне–июле на рынок могли выйти те, кто весной отложил покупку недвижимости. Как сказал Алексеев, «люди ждали подходящих условий и хоть какой-то стабильности и сейчас те, кто хотел продавать существующую вторичную квартиру в пользу новостройки, начали возвращаться на рынок». Добавим, что не последнюю роль могло сыграть и понижение ключевой ставки.

Как показал ранее публикуемый изданием опрос, проведенный федеральной компанией «Этажи», почти треть респондентов приобретают квартиры в новостройках с целью улучшения жилищных условий после продажи имеющейся у них недвижимости, еще 27% опрошенных совершают такую покупку впервые для переезда из съемной квартиры. При этом 13% — покупают жилье для своих детей, 12% — с целью инвестиций, 9% — для использования материнского капитала и других форм госльгот, 6% — для переезда из одного района города в другой. Есть и категория опрошенных — их доля оставила 3%, которые просто пользуясь моментом низких ставок по ипотеке и активной динамикой роста цен на новостройки за последние несколько лет, приобретают недвижимость впрок. Представитель компании Татьяна Ахметдинова отметила, что российские граждане стали приобретать недвижимость для детей, сдавая ее в аренду до момента их взросления и переезда в собственное жилье.

Иван Куликов. Семья за столом. 1938

Между тем о популярности другой ипотечной программы — для IT-специалистов, запущенной в мае, сообщили российские банки. Напомним, что имеющие российское гражданство IT-специалисты в возрасте от 22 до 44 лет включительно могут оформить таковую под максимальную ставку — 5%. При этом банки при соблюдении ряда условий могут несколько снизить данную ставку, например на 0,3 или 0,5 п. п. РИА Новости пишут, что, согласно данным «Домклик», с начала действия кредитной программы «Ипотека для IT» Сбер выдал почти 800 кредитов на сумму 6,2 миллиарда рублей. Чуть меньше — на сумму свыше 5,5 миллиарда рублей выдали таких кредитов в банке «Дом. РФ» — среди всех ипотечных программ, реализуемых организацией — доля IT-ипотеки только за 4 последних месяца (с мая по август) составила уже 16%. Следом — на сумму порядка 3,5 миллиарда рублей выдал IT-ипотеку банк ВТБ. В МТС-банке только в июле на долю ипотеки для IT-специалистов пришлось 25% всего объема продаж ипотечных кредитов, что сопоставимо с другими программами льготного кредитования.

Из последних данных, размещенных на днях Центробанком, есть показатели ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) за июнь. Так, согласно сведениям Банка России, за отчетный месяц кредитные организации предоставили 65,4 тыс. ИЖК на общую сумму 253,5 млрд руб., что почти вдвое превышает аналогичные показатели предыдущего месяца — мая, но по сравнению с годом ранее показатель этого года проигрывает на 63,4% — по количеству выданных кредитов и на 53,5% — по объему ИЖК. При этом региональная структура спроса в июне этого года не изменилась: наибольший объем ИЖК был предоставлен заемщикам из Москвы (45,9 млрд руб.), Московской области (24,5 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (17,3 млрд руб.), наименьший — в Республике Ингушетия (50 млн руб.). Увеличились в июне этого года и выдачи ИЖК под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ): было предоставлено 22 тыс. кредитов на сумму 133,5 млрд руб., тогда как в предыдущем мае — 15,2 тыс. на сумму 86,9 млрд руб., но опять же по сравнению с июнем прошлого года объем выдач в данном сегменте сократился на 37,8%. Региональный разрез — тот же, как и при выдачах ИЖК.

Квентин Мэтис. Ростовщик и его жена. 1514

Доля ипотечных жилищных кредитов в июне этого года в общем объеме предоставленных организациями кредитов по сравнению с прошлым месяцем увеличилась на 5,2 п. п., составив 18,8%, но оставалась ниже аналогичного показателя годом ранее, когда показатель составлял 29,1%. Удельный вес всей задолженности по ИЖК в общей сумме задолженности по кредитам физлицам немного увеличился, составив на 1 июля 50% (49,9% месяцем ранее, 47,5% годом ранее). Однако просроченная задолженность по ИЖК в июне, как сообщает регулятор финансового рынка, продолжала сокращаться — до 58,5 млрд руб. по состоянию на 1 июля, тогда как в предыдущем месяце она составляла 59,7 млрд руб., а годом ранее и вовсе 72,7 млрд рублей. Относительно всей суммы задолженности по ипотечным жилищным кредитам доля просроченной снизилась до 0,5%.