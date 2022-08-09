Стартовал региональный поток программы «Женщина-лидер» в УФО
Москва, 9 августа, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Во вторник, 9 августа, дан старт образовательной программе «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Роосия — страна возможностей» в Уральском федеральном округе. Программа «Женщина-лидер» реализуется в партнерстве с Фондом общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин-региональных лидеров» и будет проходить в УФО в смешанном офлайн и онлайн-формате в течение четырех месяцев — с августа по декабрь 2022 года.
Программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. Она нацелена на развитие личностных и управленческих компетенций и создание сообществ активных женщин, запуск и реализацию социально-ориентированных проектов. Первый региональный поток, который проходил совместно с ДГТУ в 2021 году для участниц из Южного федерального округа, доказал, что проекты женщин могут стать эффективным инструментом в решении наиболее актуальных задач в субъектах РФ, таких как поиск новых подходов к воспитанию детей и образованию, популяризация здорового образа жизни и внедрение сберегающих здоровье технологий, развитие сельских территорий и внутреннего туризма, а также решение экологических проблем. Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации второй год поддерживает инициативы участниц программы «Женщина-лидер».
Успешный опыт проведения 2 потоков программы «Женщина — лидер» на федеральном уровне и первой региональной программы в Южном федеральном округе подтвердил востребованность и своевременность образовательной программы.
В этом году, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и правительством ХМАО — Югры, направленного на установление эффективного сотрудничества. Этот документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Ханты-Мансийском автономном округе проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и сопровождения их участников. Такой и стала программа «Женщина- лидер», идея проведения которой на региональном уровне была поддержана губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой. Этот регион и станет центром программы «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе. Кроме того, для участниц проекта от Правительства Югры будет выделена специальная грантовая поддержка, которую смогут получить лучшие социальные проекты, созданные участницами программы, независимо от места проживания. Единственным условием будет реализация проекта на территории Ханты-Мансийского автономного округа.
В связи с высоким интересом к программе и мотивацией, профессиональным и личностным уровнем соискательниц на участие в программе организаторы увеличили численность образовательного потока со 150 до 175 человек: 13 участниц из Курганской области, 23 участницы из Свердловской области, 11 участниц из Тюменской области, 40 участниц из Челябинской области, 80 участниц из Ханты-Мансийского автономного округа и 7 участниц из Ямало-Ненецкого автономного округа. 8 человек ранее принимали участие в мероприятиях и проектах Евразийского женского форума, а 67 человек участвовали в конкурсах платформы «Россия — страна возможностей», причем некоторые были слушателями, экспертами или координаторами сразу на нескольких проектах
Победители были отобраны среди 486 человек, подавших заявку на сайте ЖенщинаЛидер. рф. Заявки на участие в новом региональном потоке программы в Уральском федеральном округе могли подать граждане России, проживающие в его регионах. В числе условий участия были возраст 25-55 лет, текущий непрерывный опыт управленческой работы от 2 лет, заинтересованность в развитии собственного лидерского потенциала и в создании реального социального проекта, направленного на решение социально-значимых задач в стране.
Среди участниц, зачисленных на программу, есть предприниматели, руководители общественных и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, представительницы законодательных органов власти субъектов РФ, руководители различного уровня компаний государственного и частного сектора.
Программа будет состоять из четырех основных модулей, которые включают в себя образовательные сессии, выступление спикеров, командные сессии с кураторами, самостоятельную работу участниц в командах и поддерживающие обучающие вебинары. В рамках 4-х обучающих модулей участницы познакомятся с лучшими теориями и практиками развития лидерства, формирования эффективных команд и сообществ, социального проектирования и управления проектами.
Участницы в командах будут также разрабатывать социальные проекты, целью которых станет решение социально-экономических задач в Уральском федеральном округе. Каждая команда самостоятельно определит социальную инициативу и масштаб реализации социального проекта. Уникальное сочетание форматов работы позволит участницам за короткое время не только изучить новые инструменты и познакомиться с опытом ведущих практиков и бизнес-спикеров, но и перенести умения в деловую и профессиональную практику значимую для региона.
Финал программы пройдет в декабре в Ханты-Мансийском автономном округе.