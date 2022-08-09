Москва, 9 августа, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Во вторник, 9 августа, дан старт образовательной программе «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Роосия — страна возможностей» в Уральском федеральном округе. Программа «Женщина-лидер» реализуется в партнерстве с Фондом общественной дипломатии «Евразийское объединение женщин-региональных лидеров» и будет проходить в УФО в смешанном офлайн и онлайн-формате в течение четырех месяцев — с августа по декабрь 2022 года.

Пресс-служба Мастерской управления «Сенеж» Мария Афонина

Программа «Женщина-лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации. Она нацелена на развитие личностных и управленческих компетенций и создание сообществ активных женщин, запуск и реализацию социально-ориентированных проектов. Первый региональный поток, который проходил совместно с ДГТУ в 2021 году для участниц из Южного федерального округа, доказал, что проекты женщин могут стать эффективным инструментом в решении наиболее актуальных задач в субъектах РФ, таких как поиск новых подходов к воспитанию детей и образованию, популяризация здорового образа жизни и внедрение сберегающих здоровье технологий, развитие сельских территорий и внутреннего туризма, а также решение экологических проблем. Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации второй год поддерживает инициативы участниц программы «Женщина-лидер».

«Все больше женщин хотят быть эффективными, владеть всеми современными инструментами лидера. И наша программа помогает получить знания, необходимые для успеха и развития», — сообщила проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина , — Уникальный формат нашей работы представит дополнительные возможности на уровне региона женщинам для самореализации и развития, сформирует площадку поддержки инициатив в вопросах развития женского лидерства на уровне региона. Мы познакомим участниц с передовыми практиками в области личной эффективности, персонального и командного лидерства, социального проектирования и управления проектами, формирования и развития сообществ, расширим перспективы вовлечения активных успешных женщин в социальную повестку региона, предоставим возможность участницам заявить о своих проектах на уровне федерального округа. Знания, которые дает программа, полезны, интересны и помогут изменить жизнь в регионах к лучшему. Поэтому очень важно, чтобы в регионах не просто знали о социальных проектах, которые они реализуют, но и максимально помогали их продвигать. Хотелось бы, чтобы руководители регионов, общественных и бизнес-организаций оказывали поддержку нашим выпускницам. Привлекайте этих людей в общественные и экспертные советы, каждая их наших слушательниц имеет высокую мотивацию улучшения жизни в регионе, собственную уникальную экспертизу. Эти ценные качества нужно обязательно использовать на благо развития ваших регионов».

Успешный опыт проведения 2 потоков программы «Женщина — лидер» на федеральном уровне и первой региональной программы в Южном федеральном округе подтвердил востребованность и своевременность образовательной программы.

«Роль женщины в XXI веке изменилась кардинально. Заинтересованность в решение проблем, трудолюбие, высокая ответственность, желание помочь — вот главные компетенции женщин, которые незаменимы в вопросах развития территорий. Программа «Женщина-лидер» – это серьезный инструмент, которая уже подтвердила свою эффективность. Стремление получать образование, постоянно улучшать свои навыки, повышать свою конкурентоспособность, воплощать в жизнь задуманное — отличительная черта наших женщин. А программа очень практикоориентированная, помогает не просто получит знания, но и «приземлить» их на местах. И мои коллеги, сенаторы, когда принимали эти проекты, тоже старались максимально помочь реализовать их на земле, потому что Совет Федерации как палата регионов как никто заинтересован в развитии территорий. У нас есть очень хорошие примеры того, как мы поддерживаем инициативы участниц, например, один из проектов второго потока «Женщин-лидеров» мы включили в работу Совета Евразийского женского форума, там было много проектов, направленных на развитие села и малых городов. А один из проектов, который предложила Екатерина Стенякина, стал законодательной инициативой, поддержанной Советом Федерации», – рассказала член Совета Федерации Елена Авдеева .

В этом году, в рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения между президентской платформой «Россия — страна возможностей» и правительством ХМАО — Югры, направленного на установление эффективного сотрудничества. Этот документ предполагает всестороннюю взаимную поддержку по нескольким направлениям в рамках организации и проведения в Ханты-Мансийском автономном округе проектов и конкурсов президентской платформы «Россия – страна возможностей» и сопровождения их участников. Такой и стала программа «Женщина- лидер», идея проведения которой на региональном уровне была поддержана губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой. Этот регион и станет центром программы «Женщина-лидер» в Уральском федеральном округе. Кроме того, для участниц проекта от Правительства Югры будет выделена специальная грантовая поддержка, которую смогут получить лучшие социальные проекты, созданные участницами программы, независимо от места проживания. Единственным условием будет реализация проекта на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

«Ожидания от программы очень большие, потому что сейчас мы работаем над актуализацией региональной стратегии развития. Ее главный тезис: Югра — это человекоцентричный регион. Все, что работает на эту задачу — является для нас приоритетом. Образовательная программа создает возможности для самореализации женщин, развития предпринимательства, в котором процент женщин в Югре очень высок. В прошлом году из обратившихся к нам за мерами поддержки предпринимательства 61% составляли девушки, женщины в возрасте от 14 до 68 лет. Наши женщины очень активны в любом возрасте, они стремятся улучшать качество жизни, создают новые рабочие места. Мы заинтересованы в том, чтобы и югорчанки, и те, кто приезжает к нам для участия во всероссийских, межрегиональных форумах, образовательных программах, смогли реализовать свои передовые, прорывные идеи на территории нашего региона. Мы видим, что проекты, которые создают женщины-лидеры, не только имеют большую практическую ценность для развития Югры и УрФО, но и содержат потенциал для масштабирования на другие регионы страны, поэтому в этом году предлагаем специальные гранты для участниц, » — сказала Елена Шумакова , директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В связи с высоким интересом к программе и мотивацией, профессиональным и личностным уровнем соискательниц на участие в программе организаторы увеличили численность образовательного потока со 150 до 175 человек: 13 участниц из Курганской области, 23 участницы из Свердловской области, 11 участниц из Тюменской области, 40 участниц из Челябинской области, 80 участниц из Ханты-Мансийского автономного округа и 7 участниц из Ямало-Ненецкого автономного округа. 8 человек ранее принимали участие в мероприятиях и проектах Евразийского женского форума, а 67 человек участвовали в конкурсах платформы «Россия — страна возможностей», причем некоторые были слушателями, экспертами или координаторами сразу на нескольких проектах

Победители были отобраны среди 486 человек, подавших заявку на сайте ЖенщинаЛидер. рф. Заявки на участие в новом региональном потоке программы в Уральском федеральном округе могли подать граждане России, проживающие в его регионах. В числе условий участия были возраст 25-55 лет, текущий непрерывный опыт управленческой работы от 2 лет, заинтересованность в развитии собственного лидерского потенциала и в создании реального социального проекта, направленного на решение социально-значимых задач в стране.

Среди участниц, зачисленных на программу, есть предприниматели, руководители общественных и некоммерческих организаций, представительницы федеральных органов исполнительной власти и региональных властей, представительницы законодательных органов власти субъектов РФ, руководители различного уровня компаний государственного и частного сектора.

Программа будет состоять из четырех основных модулей, которые включают в себя образовательные сессии, выступление спикеров, командные сессии с кураторами, самостоятельную работу участниц в командах и поддерживающие обучающие вебинары. В рамках 4-х обучающих модулей участницы познакомятся с лучшими теориями и практиками развития лидерства, формирования эффективных команд и сообществ, социального проектирования и управления проектами.

Участницы в командах будут также разрабатывать социальные проекты, целью которых станет решение социально-экономических задач в Уральском федеральном округе. Каждая команда самостоятельно определит социальную инициативу и масштаб реализации социального проекта. Уникальное сочетание форматов работы позволит участницам за короткое время не только изучить новые инструменты и познакомиться с опытом ведущих практиков и бизнес-спикеров, но и перенести умения в деловую и профессиональную практику значимую для региона.

«Это невероятный опыт, который дает программа, — поделилась участница федерального потока программы, учредитель Благотворительного фонда «Подари солнечный свет», эксперт ОНФ, член Общественного совета Уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Саниям Коваль , — Нашей основной задачей по итогам программы было достижение личных целей и создание социально-значимого проекта, который будет реализован, масштабирован. Мне повезло встретить на проекте единомышленниц, которые были в моей команде, с которыми мы создавали проекты в области здравоохранения, это был очень вдохновляющий опыт. И даже после окончания программы нам удалось сохранить теплоту и сплоченность, наша команда и наш проект «Женщины за здоровое общество» не закончился. Более того, он расширяется, и мы увеличиваем территорию проекта, у нас много что реализовано и грандиозные планы на будущее. С остальными участницами потока мы тоже постоянно встречаемся на полях форумов, наше общение не закончилось и не закончится. Я желаю всем участницам найти свою команду, общее дело, несмотря на личные амбиции, личные интересы, личные цели».

Финал программы пройдет в декабре в Ханты-Мансийском автономном округе.