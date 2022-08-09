Краснодар, 9 августа, 2022, 19:22 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 115 человек, выписаны с выздоровлением пять пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани 9 августа.

Pskov.ru ПЦР-тестрирование на COVID-19

За сутки в ковид-центры, развёрнутые в Краснодарском крае, госпитализировали 76 пациентов с COVID-19. На амбулаторном лечении с подтверждённым результатом теста на коронавирус находятся 2 612 человек, в стационарах лечатся 310 человек, в том числе с COVID-19 — 291 пациент.

Всего на Кубани выявили 268 750 носителей коронавируса. С выздоровлением выписали 254 866 человек. Зарегистрирован 10 981 летальный исход от COVID-19.