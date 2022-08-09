Ярославль, 9 августа, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Ярославская область будет развивать водный туристический транспорт, а также транспортную инфраструктуру в Ярославле, который является столицей «Золотого кольца». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.

yarregion.ru Михаил Евраев

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев побывал на производстве ООО «Паритет-Центр», где оценил сборку нового электрического катамарана, способного развивать скорость до 40 километров в час. Проект катамарана реализуется в рамках соглашения, заключенного предприятием с правительством Ярославской области на «Санкт-Петербургском экономическом форуме». За счет нового туристического судна предприятие намерено в разы нарастить производство.

«Радует, что у руководства предприятия есть амбициозные планы — увеличение объемов производства в три раза. Это серьезные инвестиционные вложения — до 500 млн рублей. Будем оказывать максимальную поддержку. Мы заинтересованы в том, чтобы предприятия развивались, появлялись новые рабочие места, увеличивались поступления в бюджет в виде налогов, — сказал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Новый водный транспорт необходим туристической сфере региона, и в правительстве Ярославской области намерены использовать перспективные разработки предприятий и предпринимателей.

«Мы к следующему сезону уже формируем для себя задачи, чтобы не было такой ситуации, что дачники не могут поехать на свои участки, а туристы прокатиться по Волге, потому что у нас дефицит судов и маршрутов. Планируем привлечь компании, которые этим занимаются профессионально, чтобы и жители города чувствовали себя спокойно и уверенно, и туристы получали удовольствие, посещая Ярославскую область», — подчеркнул глава региона.

Тема транспортной инфраструктуры была продолжена на встрече врио губернатора с трудовым коллективом предприятия «Паритет». Был поднят вопрос строительства в Ярославле третьего моста через Волгу.

«Сегодня мы обсуждаем с федеральными коллегами проект строительства третьего моста через Волгу, который станет первой частью Карабулинской развязки. Если все будет удачно, то уже через год сможем приступить к работам. Общее строительство займет лет пять. Мост, по предварительным оценкам, обойдется примерно в 18 миллиардов рублей, и это без развязок, которые пойдут далее. Сегодня же серьезные деньги уходят на ремонт уже построенных дорог, чтобы привести их в надлежащее состояние», — рассказал рабочим врио губернатора Михаил Евраев.

Кроме того, как отметил глава региона, в Ярославле сейчас активно ремонтируются дороги к объектам соцсферы — детским садам и школам. Рабочие попросили благоустроить стадион возле школы №11 в областном центре, в ответ врио губернатора взял вопрос на контроль.