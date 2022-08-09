Врио губернатора рассказал о развитии водного транспорта в Ярославле
Ярославль, 9 августа, 2022, 19:17 — ИА Регнум. Ярославская область будет развивать водный туристический транспорт, а также транспортную инфраструктуру в Ярославле, который является столицей «Золотого кольца». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство Ярославской области.
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев побывал на производстве ООО «Паритет-Центр», где оценил сборку нового электрического катамарана, способного развивать скорость до 40 километров в час. Проект катамарана реализуется в рамках соглашения, заключенного предприятием с правительством Ярославской области на «Санкт-Петербургском экономическом форуме». За счет нового туристического судна предприятие намерено в разы нарастить производство.
Новый водный транспорт необходим туристической сфере региона, и в правительстве Ярославской области намерены использовать перспективные разработки предприятий и предпринимателей.
Тема транспортной инфраструктуры была продолжена на встрече врио губернатора с трудовым коллективом предприятия «Паритет». Был поднят вопрос строительства в Ярославле третьего моста через Волгу.
Кроме того, как отметил глава региона, в Ярославле сейчас активно ремонтируются дороги к объектам соцсферы — детским садам и школам. Рабочие попросили благоустроить стадион возле школы №11 в областном центре, в ответ врио губернатора взял вопрос на контроль.