Бухарест, 9 августа, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Пассажирский самолет турецкой авиакомпании компании Turkish Airlines совершил экстренную посадку в международном аэропорту им. Анри Коанда в столице Румынии. Об этом 9 августа сообщает румынская газета Jurnalul.

(сс) Lily Banse Пассажиры

По предварительным данным, инцидент произошел на борту лайнера Boeing-777, следовавшего по маршруту Майами (США) — Стамбул (Турция). Во время полета одному из пассажиров стало плохо. Пилоты приняли решение посадить воздушное судно на запасной территории главной воздушной гавани Румынии.

На борту самолета находились 234 пассажира.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM из источника в Службе спасения Румынии, впоследствии человек, спровоцировавший инцидент, скончался.