Псков, 9 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Вторая смена «Школа исследователей» молодёжного историко-культурного форума «Истоки» открылась в Паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря во вторник, 9 августа. Педагоги и исследователи из регионов России, Луганской и Донецкой Народных республик посетят лекции, проектные интенсивы и научно-образовательные семинары.

Kremlin.ru Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь

Мероприятие посетили первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В своём приветственном слове Сергей Кириенко пожелал участникам, чтобы вторая школа стала началом проектов, проложила старт для успешного пути в профессии и в призвании, а также подчеркнул, насколько важна работа исследователя истории.

«Я хочу вас поблагодарить за то, что вы в качестве своего призвания выбрали очень важное и нужное дело. Вы — люди, которые занимаются изучением истории. А самое главное, не просто изучением истории, а передачей знаний об истории следующему поколению. На самом деле, ничего более важного нет сейчас. Кто-то из ребят вспоминал золотую фразу: только тот народ и та страна, которая знает свою историю, имеет будущее. Это абсолютная правда. Поэтому то, что вы делаете, и призвание, которое вы выбрали в жизни — невероятно важно», — говорит Сергей Кириенко .

О миссии участников сказала в своем выступлении Ксения Разуваева: «Хочу вам сказать, что вы не просто участники этого мероприятия, не просто слушатели обязательной программы, безусловно, интересной, но вы — полноценные соучастники и соавторы всего, без исключения, что здесь происходит. На пространстве форума вы вносите свой вклад и в программу форума, в это пространство, вы здесь на полях проектируете будущий центр, который, вероятнее всего, здесь через какое-то время появится. Вы вносите в свой вклад в развитие региона».

Перед гостями «Школы исследователей» выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон: «Есть множество наук в человеческом роде. Точные науки, гуманитарные науки, но есть одна наука, не считая теологии, которая тоже весьма странная с точки зрения науки, но будем говорить, что она тоже в этой компании. Сто процентов есть сакральная и священная наука, и называется она история. С точки зрения веры, с точки зрения богословия, вы, наверное, знаете, что есть даже такой термин «священная история». Она касается библейских времен или новозаветных времен, но не только. История вчерашнего, позавчерашнего дня, сегодняшнего и завтрашнего дня — это священное описание, если это описание абсолютно честное».

Истоки православия на Псковской земле затронул в обращении к участникам форума Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что на земле с тысячелетней историей важно не только посетить образовательную программу, но и к этому прикоснуться, почувствовать и зарядиться.

Спикеры в формате открытого диалога встретились с участниками форума на образовательных секциях. Так, Сергей Кириенко обсудил важность сохранения исторической правды как основы патриотического воспитания. Об историческом наследии как драйвере развития малых территорий Северо-Запада России рассказал Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон. Они побеседовали с участниками о том, как сегодня нужно работать с материалами по истории и с фальсифицированными фактами, о связи поколений и проекте «Без срока давности».

Во второй день работы форума в рамках проектного интенсива «#ForPost» участники посетили образовательный семинар. С лекцией выступила старший преподаватель кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Татьяна Филиппова.

Руководитель программы Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Иван Радько и директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций, доцент кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Людмила Алиева представили блок «Проект «Без срока давности» в образовательной и молодёжной повестке».

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печёрский мужской монастырь Псковской Епархии Русской Православной Церкви.