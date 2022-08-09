Саки, Крым, 9 августа, 2022, 19:15 — ИА Регнум. До шести увеличилось число людей, которые пострадали при взрывах на военном аэродроме в Новофёдоровке в Крыму, сообщили 9 августа в региональном минздраве.

Гиппиус Наталья Александровна. Доктор. 1940

Все пострадавшие, в том числе ребёнок, госпитализированы в Сакскую районную больницу. Кроме пострадавших есть и погибший.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших, в том числе ребёнке. В минздраве Крыма уточняли, что жизни пострадавших вне опасности. Также есть информация, что один человек погиб.

О причинах взрыва известно, что они произошли из-за нарушений правил противопожарной безопасности.