Число пострадавших при взрывах в Крыму увеличилось
Саки, Крым, 9 августа, 2022, 19:15 — ИА Регнум. До шести увеличилось число людей, которые пострадали при взрывах на военном аэродроме в Новофёдоровке в Крыму, сообщили 9 августа в региональном минздраве.
Гиппиус Наталья Александровна. Доктор. 1940
Все пострадавшие, в том числе ребёнок, госпитализированы в Сакскую районную больницу. Кроме пострадавших есть и погибший.
Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти пострадавших, в том числе ребёнке. В минздраве Крыма уточняли, что жизни пострадавших вне опасности. Также есть информация, что один человек погиб.
О причинах взрыва известно, что они произошли из-за нарушений правил противопожарной безопасности.