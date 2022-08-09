Нижний Новгород, , 19:09 — REGNUM За семь месяцев 2022 года с железнодорожных вокзалов и станций, расположенных в Нижегородской области, отправились свыше 19,9 млн пассажиров. Об этом сообщили в компании «Горьковская железная дорога».

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Отмечается, что в сравнении с аналогичным периодом 2021 года пассажиропоток вырос более чем на 3,9%.

При этом большинство пассажиров, а именно 15,5 млн человек, путешествовали в поездах пригородного сообщения, а остальные 4,4 млн пассажиров приобрели билеты на поезда дальнего следования.

Также стало известно о том, что общий пассажирооборот ГЖД в январе–июле текущего года достиг 5,1 млрд пассажирокилометров, увеличившись на 10,3%.

В том числе в дальнем следовании — более 4,4 млрд пассажирокилометров и в пригородном сообщении — около 670 млн пассажирокилометров.