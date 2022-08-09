Москва, , 19:09 — REGNUM Резкий запрет электронных сигарет может привести лишь к ухудшению ситуации с контрафактом, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия»).

Вейп

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме с января 2022 года находится на рассмотрении законопроект депутатов ЛДПР, в котором предлагается ввести полный запрет вейпов в России.

«Резкий запрет приведет лишь к ухудшению ситуации с контрафактом. Поэтому на данном этапе поддерживаю ускоренное внедрение маркировки электронных сигарет — порядок на этом рынке нужно наводить как можно быстрее. Это важная мера, которая позволит как минимум очистить прилавки от нелегальных «электронок». Уверен, что после того, как введут маркировку, продать такой товар детям будет намного сложнее, а факт такой продажи будет подтвердить намного проще», — отметил Кравченко в своём телеграм-канале.

Также депутат считает необходимым усиливать просветительскую работу о вреде электронных и обычных сигарет и принимать все возможные меры для того, чтобы снизить их потребление.

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