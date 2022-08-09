База ВВС США на Аляске пополнилась 54 самолётами F-35
Анкоридж, США, 9 августа, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Военно-воздушная база США Эйлсон в течение многих лет проводила экскурсии для представителей общественности. Однако пандемия COVID-19 внесла коррективы в работу авиабазы. Сейчас экскурсии возобновляются, и военные сосредоточены на информировании общественности о том, что изменилось за то время, пока база была закрыта для посещения. Об этом сообщает американское информационное агентство Alaska Public Media.
«Самым большим изменением является прибытие 54 самолётов F-35 и формирование 354-го истребительного авиаполка, который летает и обслуживает современные боевые самолеты», — заявил Бо Эбер, представитель Эйлсона по связям с общественностью.
По словам Эбера, вместе с F-35 произошла смена миссии для авиабазы. Эйелсон превратился из тренировочного полигона в базу, отвечающую за реагирование на проблемы в любой точке Индо-Тихоокеанского региона и за его пределами.
Первая и единственная экскурсия этого года состоится в августе. В следующем году они начнутся в апреле и продлятся до сентября.
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