Анкоридж, США, 9 августа, 2022, 19:21 — ИА Регнум. Военно-воздушная база США Эйлсон в течение многих лет проводила экскурсии для представителей общественности. Однако пандемия COVID-19 внесла коррективы в работу авиабазы. Сейчас экскурсии возобновляются, и военные сосредоточены на информировании общественности о том, что изменилось за то время, пока база была закрыта для посещения. Об этом сообщает американское информационное агентство Alaska Public Media.

U.S. Air Force На американской авиабазе

«Самым большим изменением является прибытие 54 самолётов F-35 и формирование 354-го истребительного авиаполка, который летает и обслуживает современные боевые самолеты», — заявил Бо Эбер, представитель Эйлсона по связям с общественностью.

По словам Эбера, вместе с F-35 произошла смена миссии для авиабазы. Эйелсон превратился из тренировочного полигона в базу, отвечающую за реагирование на проблемы в любой точке Индо-Тихоокеанского региона и за его пределами.

Первая и единственная экскурсия этого года состоится в августе. В следующем году они начнутся в апреле и продлятся до сентября.

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