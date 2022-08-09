Москва, , 19:04 — REGNUM Российские туроператоры пока не получали обращений от туристов о аннулировании путёвок на отдых в Крыму в связи со взрывами в районе Новофёдоровки. Об этом сообщает 9 августа пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Опрошенные «Вестником АТОР» туроператоры заявили, что в настоящее время не получали от туристов каких бы то ни было сообщений, связанных со взрывами в Крыму… Аннуляций по уже приобретенным турам в Крым у туроператоров также нет», — говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что «туроператоры, как и в любых нештатных ситуациях, готовы оказывать путешественникам помощь, если таковая потребуется».

В АТОР добавили, что по официальным данным местных властей, пострадавших от взрывов туристов также нет. Сообщается, что на сегодняшний день в Крыму отдыхает порядка 300-500 тысяч туристов.

Как ранее передавало ИА REGNUM, днём 9 августа на военном аэродроме в Саках, по данным Минобороны России, произошли взрывы боеприпасов. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются.