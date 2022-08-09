Берлин, 9 августа, 2022, 19:21 — ИА Регнум. До 25 марта будущего года германский авиаперевозчик Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России, сообщили 9 августа в пресс-службе компании.

Самолет авиакомпании Lufthansa

Связано такое решение «с текущей нормативно-правовой ситуацией», так что никаких рейсов из России и в Россию не будет.

Кроме того, Lufthansa решила пока не возобновлять перевозки на Украину: полёты начнутся также не раньше 25 марта будущего года. Компания пообещала позднее принять решение о дальнейших рейсах.