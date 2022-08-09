Москва, , 19:03 — REGNUM Во вторник, 9 августа, в режиме ВКС прошла встреча президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Кировской области Александром Соколовым.

Временно исполняющий обязанности главы Кировской области Александр Соколов Пресс-служба правительства Кировской области

Владимир Путин подчеркнул, что временно исполняющему обязанности главы региона необходимо уделить особое внимание развитию моногородов, переселению граждан из аварийного жилья и вопросам газификации Кировской области. В свою очередь Александр Соколов рассказал президенту РФ о ключевых направлениях своей работы в регионе: основных точках роста экономики, развитию промышленного потенциала Кировской области, ОПК, сельского хозяйства, развитию лесопромышленного комплекса. Также отдельной темой доклада стал потенциал предприятий региона в обеспечении технологического суверенитета страны и ее продовольственной безопасности.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский прокомментировал для ИА REGNUM итоги встречи.

«Следует помнить, что Александр Соколов достаточно непродолжительное время находится в позиции временно исполняющего обязанности главы Кировской области, всего несколько месяцев. Кировская область — регион с довольно сложной тематикой и проблематикой», — подчеркнул социолог в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Я отметил бы две темы встречи. Первое — губернатор смог обратить внимание на проекты, связанные с традиционной и стратегической отраслью для региона - с сельским хозяйством. И второе - социально значимый проект - газификация, в котором у Александра Соколова есть прямые успехи и результаты. План по развитию газификации региона носит очень проработанный характер, с очень точными датами и очень короткими сроками. Насколько я понимаю, уже в текущем году большинство проблем, связанных с газификацией, будут решены», — отметил эксперт.